Savcı 3 gün istedi, mahkeme 1 gün verdi

(Kamalı Haber) Girne’de “resmi evrak sahteleme” ve “tedavüle sürme” suçlarından gözaltına alınan iş adamı Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş, Ahmet Bayraktar, Mehmet Akacan, Refet Uzun, Mehmet Şefik Ormancıoğlu ile Kemal Yorgancıoğulları bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlıların 03 Ekim 2018 tarihinde Girne'de meydana gelen “Resmi evrak Sahteleme, Sahte Resmi evrakı tedavüle Sürme ve sahte davranışla kayıt temini” suçlarından methalder olduklarını söyledi.

Polis olguları aktardı

Polis, mahkemede bulunan tüm zanlıların şu an huzurda bulunmayan vemeselede yine zanlı konumunda bulunan Orkun Altınbaş ile birlikte şu an rahmetlik bulunan Hüseyin Cahit adına

Girne bölgesinde bulunan 18 ayrı koçanlı mallarını toplam 3 milyon 50 bin sterlin karşılığında satın aldıklarına dair sahte bir satış sözleşmesi düzenledikten sonra Hüseyin Cahit’in vekili olarak Ahmet Bayraktar’ın konu sözleşmeyi imza etmesine müteakip konu sözleşmeyi Girne Kaza Mahkemesi’nde tedavüle sürdüklerini belirtti.

4 milyon sterlin satış günü ödendi

Polis memuru, Hüseyin Cahit’in vefat etmeden önce Girne’deki arazisini Vakkas Altınbaş’a7.050.000 Sterline sattığını, 4.000.000 sterlinlik tutarınınsatış günü ödendiğini söyledi.

Polis, geriye kalan 3.050.000 sterlin içinde Vakkas Altınbaş 'in Hüseyin Cahit’e iki adet 1.525.000 sterlinlik çekleryazdığını ifade etti.

Çeklerin durdurulması istendi

Cahit’in 9 Ağustos 2017 tarihinde vefat ettiğini kaydeden polis, akabinde zanlıların Girne kaza

Mahkemesinde ara emri almak için dava dosyaladıklarını ve Dia TowersLtd’nin Direktörü Orkun Altınbaş’ın Cahit’in Girne bölgesinde bulunan 18 ayrı koçanlı mallarını satın aldığını ve kendilerine devrinin olmadığını belirterek, 1.525.000 sterlinlik çeklerin ödemesinin durdurulmasını talep ettiklerini belirtti.

Bayraktar itiraf etti

Polis memuru, 06 Kasım 2019 tarihinde mesele ile ilgili olarak zanlıAhmet Bayraktar’ın şubeye celp edildiğini ifade etti.

Polis memuru, Bayraktar’ın gönüllü ifadesinde HüseyinCahit’invefatından yaklaşık 2 ay sonra Vakkas Altınbaş’ın kendisi ile görüştüğünü iddia ettiğini anlattı.

Polis, zanlının iddiasında Altınbaş’ın Hüseyin Cahit’e ait 18 ayrı koçanlı malları satın aldıklarına dair sahte bir sözleşme hazırlayacaklarını, vekil olarak sözleşmeye imza atması halinde 1 milyon sterlin ödeme yapmayı teklif ettiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlının teklifi kabul ettiğini, Refet Uzun’un da 2017 yılı içerisinde sahte sözleşmeyi hazırladığını ve kendilerine getirdiğini anlattığını açıkladı.

Polis, zanlı Bayraktar’ın alıcı konumunda olan Orkun Altınbaş, Mehmet Altınbaş ve kendisinin sahte sözleşmeye imza attığını, imza atılırken herhangi bir tasdik memurunun bulunmadığını söylediğini anlattı.

Polis, zanlı Bayraktar’ın daha sonra kendisini yetkili vekil olarak göstermek için 16 Haziran 2017 tarihinde Mehmet Ormancıoğlu ile birlikte geriye dönük bir sahte vekalet hazırladıklarını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis 3 gün istedi, mahkeme 1 gün verdi

Mesele ile ilgili dün itibari ile iki tanık tespit edildiğini, söz konusu tanıkların ifadelerinin alınacağını kaydeden polis, Orkun Altınbaş’ın da yurtdışında olduğunu, bu hafta ülkeye dönmesinin beklendiğini kaydetti.

Polis memuru soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Zanlıların avukatlarının da tutukluluk talebine itiraz etmesi üzerine saatler süren duruşma gerçekleştirildi.

Savunma konunun 16 aylık bir mesele olduğunu, mahkemeye yansımış olduğunu, polisin zanlıların teminata bağlamak üzere polise celp ettiğini ancak şimdi de tutukluluk talep ettiğini ifade ederek, itiraz etti.

Yargıç Meltem Dündar, meselenin 16 aylık bir mesele olduğunu ancak ortaya çıkan iki yeni tanık bulunduğunu ifade ederek, talep edilen süre yerine bir gün tutukluluk emri verdi.

11/11/2019 20:16