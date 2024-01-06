Savcı görüşü karar değil, ancak mahkeme için değerlidir

İsias davası dördüncü günüde devam ediyor. Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, BRT’de Levent Kutay’ın sorularını cevapladı. Esendağlı, dava savcısının bir görüş ilettiğini ve bu görüşün öngördükleri gibi tutukluluk anlamında sanıkların mevcut durumunun devamı yönünde olduğunu söyledi. Esendağlı, görüşün bir karar niteliğinde olmasa dahi mahkeme için değerli olduğuna da vurgu yaptı. Esendağlı, “Şu an itibarıyla bir karar söz konusu değil. Şu an sanık avukatları mütalaalarını yapıyor. Sanıklar tek tek beyanda bulundular. Sanıklar açısından temel argümanları toptan sorumluluk reddini koruyor. Savcılığı mütalaası değerli bir enstrümandır. Savcılığı görüşünde SEPSİS’in yani video ile davaya katılması yönünde bir durum var” ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:

