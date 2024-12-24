Savcı Mütalaasını Sundu: ''Sanıklar bilinçli taksir üzerinden yargılanmaya devam etmeli''

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24/12/2024

Savcı Mütalaasını Sundu: ''Sanıklar bilinçli taksir üzerinden yargılanmaya devam etmeli''

İsias Otel davasında savcı, mütalaasını sunarak tüm sanıkların ayrı ayrı yargılanmasını ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti.

Ayrıca, sanıkların bilinçli taksir üzerinden yargılanma sürecinin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Mütalaasında, mevcut deliller ve hukuki çerçeveye dayanarak kararını tekrarlayan savcı, olayın niteliği ve sanıkların sorumluluklarının ayrı ayrı değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

 

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