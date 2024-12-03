Savcı, Sanıkların Otelde Kaldığını Göz Önünde Bulundurarak Olası Kasta Yönelik Mütalaa Vermedi

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03/12/2024

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Savcı, Sanıkların Otelde Kaldığını Göz Önünde Bulundurarak Olası Kasta Yönelik Mütalaa Vermedi

Adıyaman Başsavcılığı mahkemeye mütalaasını sundu, bilinçli taksir üzerinden sanıkların ceza almasını istedi, olası kast kapsamında cezalandırılmalarına gerek görmedi. Başsavcılık, kusurları tek tek sayarken, “Bozkurt ailesinin de otelde kalmasını” gerekçe göstererek, bunu hafifletici bir neden olarak oraya koydu. Ailelerin olası kast üzerinden yargılama talepleri devam ediyor.

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