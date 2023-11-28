Savcılık harekete geçti; Kıb-Tek’e soruşturma!

Halkın Partisi’nin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki 20 milyon dolarlık zarar için Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa yaptığı başvuru sonuç verdi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hukuki sürecin başladığını “Evet olumlu ve yeni bir gelişme daha!” diye duyurdu.

Özersay, geçen hafta yaptıkları başvuru üzerine Başsavcılığın, Polis Genel Müdürlüğü'ne bir yazı gönderdiğini Kıb-Tek'teki 20 milyon dolarlık zarara kimlerin sebep olduğu konusunda bir soruşturma başlatmasını talep ettiğini açıkladı. Kudret Özersay, “Hukuki süreç olması gerektiği gibi işliyor, işleyecek. Biz de takipçisi olacağız. #devam” dedi.