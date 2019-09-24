Savcıya saldıran sanık yakınları mahkemeye çıkarıldı

Alsancak’ta 13 Mart 2018 tarihinde Memduh Ulugün’ü öldüren Mehmet ve Meryem Doğu davasında dün kararın açıklanmasının ardından mahkemede olay çıkaran ve tutuklanan 6 kişi bugün mahlemeye çıkarıldı.

Kıdemli Savcı Egemen Metay’a saldıran ve mahkeme avlusunda arbedeye neden olan Mehmet ve Meryem Doğu çiftinin yakınları Kadir Ok, Servet Doğu, Kemal Doğu, Ömer Doğu, Arif Doğu, İsmail Doğu “Kanunsuz Topluluk Oluşturma”, “Mahkemeye Saygısızlık”, “Rahatsızlık verme” suçlarından tutuklanarak bugün mahlemeye çıkarıldı. Mahkeme, tutuklanan 6 zanlı hakkında 3 gün tutukluluk verdi.

24/09/2019 11:39