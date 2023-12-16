Save the Children, Gazze'deki ekibiyle irtibatın kesildiğini duyurdu

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, internet ve iletişim hizmetlerinin durmasının ardından Gazze'deki ekipleriyle iletişimi kaybettiklerini, bunun "toplu cezalandırma" olduğunu bildirdi.

İngiltere merkezli Save the Children'ın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İsrail'in artan hava saldırıları ve kara operasyonları nedeniyle Gazze'de şimdiye kadarki en uzun iletişim kesintisinin yaşandığı ve 48 saatten fazla sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Save the Children Filistin Direktörü Jason Lee, "(Gazze'de) İhtiyaçlar korkunç boyutlara ulaşırken ekibimizle iletişimimizi ve sahadaki gözlerimizi kaybettik. Bu, toplu cezalandırmadır." ifadelerini kullandı.

- Gazze Şeridi'nde altıncı kez iletişim ve internet hizmetleri kesildi

Gazze Şeridi'nin büyük bir bölümünde İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana dün altıncı kez iletişim ve internet hizmetlerinde kesinti yaşanmıştı.

Filistin'in telekomünikasyon alanında hizmet veren şirketlerinden Jawwal ve Ooredoo tarafından kesintiye ilişkin iki ayrı açıklama yapılmıştı.

Jawwal, açıklamasında, dün akşam itibarıyla Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hizmetlerinde "tamamen kesinti" yaşandığını duyurmuştu.

Ooredoo şirketi ise Gazze Şeridi'nin güneyi ve merkezindeki iletişim hizmetlerinde yaşanan kesintinin, saldırıların başlangıcından bu yana şirketin hizmetlerinde maruz kalınan altıncı kesinti olduğunu açıklamıştı.

Bu iki şirket, iletişimin kısa sürede sağlanması için çalışmaların devam ettiğini bildirmişti.

Yıllardır abluka altında tutulan, kötü koşullardan muzdarip Gazze Şeridi'ne İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.