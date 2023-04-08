Savoy Marmara, İskele’de kazandı: 69-37

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de beşinci haftanın kapanış maçında Avrupa Liderlik Üniversitesi (ALÜ) ile Savoy Marmara karşı karşıya geldi. İskele Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodunu 30-12 önde kapayan Lefkoşa ekibi, soyunma odasına da 40-22 üstün girdi. İkinci yarıda savunma yönü ile öne çıkan Marmara, karşılaşmadan 69-37 üstün ayrıldı.

Marmara’da Fırat Ceylan 24 sayı 12 ribaunt ile maçı tamamlarken, Halil Kutruza 14, Kıyal Tahir 10 sayı üretti. ALÜ’nün en skorer oyuncusu 14 sayı üreten Essam oldu. Bu sonuçla 5 hafta tamamlanırken, takımlar 4’er maçlarını oynamış oldu.

Prolig puan durumu:

TAKIM O G M

1-Koopspor 4 4 -

2-Caesar G.Birliği 4 2 2

3-GAÜ 4 2 2

4-Savoy Marmara 4 2 2

5-ALÜ 4 - 4

Bu habere tepkiniz:



08/04/2023 13:38