Savunmasız bır anne hunharca katledildi…

SAVUNMASIZ BIR ANNE HUNHARCA KATLEDİLDİ… HANGİMİZİN NEREDE YAŞAMA VEDA EDECEĞİ BELLİ DEĞİL

PARA İÇİN İŞLENEN İLK CİNAYET DEĞİL… UMARIM SON OLUR… SOKAKLARDA MÜCADELE HİÇ DURMAMALI…

Ayça Alav cinayeti hepimizin yüreğini burktu. Bir kez daha sokaklarda hiçbirimizin güvende olmadığını anladık. Bir kez daha, ülkemizin “sorma gir hanı” olduğu teyit edildi. Hiç kimse güvende değil. Kimin, sokakta nasıl öleceği belirsiz

Daha da kötüsün, ailenin ekmek verdiği, güvendiği, sıcak bir yuva sağladığı, beslenmesinden ulaşımına kadar her türlü katkıyı verdiği bir ekip, cinayetin her noktasını planladı. Öyle bir plan yaptılar ki, kendilerine göre kusursuz

Gelin görün ki, ağzına havlu tıkayarak, koli bantla sonunu düşünmeden bantladıkları 45 yaşındaki Ayça Alav, sevdikleri tarafından çok geç bulunduğu için nefessiz kalarak yaşama veda etti. Oldukça dramatik bir son. Hiç kimse bu şekilde ölmeyi hak etmiyor

Katiller ve işbirlikçileri, cinayet gününü de özenerek seçmişler. Maaşların ödendiği, emeklilerin ödendiği, 13. maaşların ödendiği bir günde, yani döviz bürosunda en fazla paranın olacağı bir günde, sinsi planlarını devreye sokmuşlar

Eşi yanında olmayan, kendilerine gücenen, savunmasız bir kadını, elini kolunu bağlayarak, ağzını bantlayarak öldürdüler. Kendilerine göre kusursuz bir plan tasarladılar, ancak kamu vicdanında da büyük bir yara açtılar. Öyle bir yara ki, yıllarca kapanmayacak

Uzunca bir süredir, anlatmaya çalıştığımız kötü senaryo bu aslında. Hiç kimse güvende değil. Öyle bir cinayet ki, vicdanlarımız da kabul etmiyor. Öyle bir cinayet ki, bir kez daha sokaklarımızın ve ülke insanının güvende olmadığı yüzümüze bir tokat gibi çarptı

Cinayeti, detaylarıyla elbette programda anlatacağız. Detaylar önemli. Detaylardan hem devletin, hem de ülkemizdeki tüm işverenlerin çıkaracağı dersler var. belli ki, merhametli olmak, sorunları çözmüyor. Kimin, kime ekmek verdiğinin de önemi yok

Ülkemizdeki ilk döviz bürosu cinayeti değil. Benim hatırladığım dördüncü döviz bürosu cinayeti. Neredeyse tamamı ya çalışanlar, ya da işbirliği yapılan yabancılar tarafından işlenmiş cinayetler. Bu tabloda yeni bir güvenlik sistemine ihtiyacımız olduğu ortaya çıkyor

Bir konuya daha değinmek istiyorum. Cuma günü anlatmaya çalıştım, anlamayanlar var belli. Din işleri başkanı, yani imam, vakıflar idaresi genel müdürünün görevden alınmasında kilit bir rol oynuyor. Sürecin sonunu değerlendirirken, “imamın zaferi” saptamasında bulundum

İbrahim Benter, görevden alınabilir. Ne avukatıyım, ne de babamın oğlu. Amcam değil, mali olarakta hiçbir bağlantım yok. Vakıflar idaresi yönetim kurulu kararıyla elbette reklam pastasından, en büyük ve en çok izlenen dijital medya platformu olarak Haber Kıbrıs da payını alıyor. Ne eksik ne fazla

Eğer biri, “Ekmekçi şahsı için para alıyor, bu nedenle İbrahim Benterin görevden alınmasını eleştiriyor” diyorsa, buna sadece üzülürüm. 15 çalışanı, devlete tek kuruş borcu olmayan bir medya kuruluşu olarak, elbette vakıflar idaresinin verdiği reklamla ayakta değiliz, reklam vermezse dizimizin üstüne de çökmeyiz

Ülke, bir imamın tüm kaynakların üzerine çökme hırsının kurbanı olabilir. Mustafa Tümer hocamız, Benter’in, “hayır” dediklerine elbette “evet” demeyecek. Elbette kaygım son derece anlaşılır ve basit. Bu ülkede laiklik ve çağdaşlığı tehdit eden her türlü adımın karşısındayız

Umarım, bugün güç kavgası içerisinde Benter’i görevden almakta etkili olanlar, yarın vakıflar bütçesine çökmez. Kendi fikir ve düşüncelerini tabana yaymaz. umarım bu görevden alma gerçekten hükümet kararıdır, lobilerin işi değildir. Sanırım ne demek istediğim tam olarak anlaşılmıştır. Ötesini programda anlatacağım