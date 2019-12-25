Sayar Turizm yeni yıl yemeğinde bir araya geldi

Ülkemizin önde gelen turizm şirketlerinden Sayar Turizm çalışanları, The Arkın Colony Hotel’de düzenlenen yeni yıl yemeğinde bir araya gelerek, hep birlikte keyifli bir akşam geçirdi.

Sayar Turizm Direktörü Hüseyin Ercantan ve Sinem Sayar Ercantan başta olmak üzere Sayar Turizm çalışanları personeli keyifli bir akşam geçirdi.

Sohbet ve kahkahanın bol olduğu bir akşamda tüm yılın yorgunluğunu atan Sayar Turizm yöneticileri ve personeli 2020 yılının kendilerine şans getirmesini diledi.

25/12/2019 10:17