Saydam: Emekçinin yatırımı asgari ücretten

Ekonomist Mehmet Saydam, KKTC’de asgari ücrete çalışan sayısının çok düşük olduğunu ancak emekçilerin yatırımının asgari ücret üzerinden yapıldığına dikkat çekti.

Haber Kıbrıs Web TV'de Muazzez Gazihan'ın sorularını yanıtlayan Saydam, her yüz kişiden sadece iki kişinin asgari ücret ile çalıştığını kaydetti.

Devletin çalışanın maaşı üzerinden yüzde 37 vergi, yüzde 8 ihtiyat sandığı ve 22’de sosyal güvenlik payı aldığına vurgu yaparak “Maalesef herkes çalışanının maaşını asgari ücretten gösteriyor. Ama Kıbrıs’ta asgari ücrete çalışacak kişi bulamazsınız. Peki eşitlik nerede? Asgari ücret şuan 35 bin TL net. Yüzde 20 hayat pahalılığı yansıtılacak yani 7 bin TL artı. Aynı şekilde siyaset yapan veya örgüt başkanlığı yapan veya sendika başkanları 150 bin TL alıyor. Eşit ama adil değil” dedi.