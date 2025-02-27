Saydam U14 ligi 15-16 Mart 2025 tarihinde başlayacak..!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Saydam U14 Ligi'nde başlangıç tarihi ve transfer-tescil dönemi tarihlerinde değişiklik oldu. Buna göre Saydam U14 Ligi'nin ilk hafta maçları 15-16 Mart 2025 tarihinde başlarken, transfer ve tescil dönemi de 5 Mart 2025 Çarşamba gününe kadar uzatıldı. 15-16 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan ligin Temmuz ayının başlarında sona ermesi bekleniyor. Ligde gruplar ve statü daha sonra açıklanacak.

Fikstür çekimi 7 Mart 2025 Cuma

Saydam U14 Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstürü 7 Mart 2025 Cuma günü çekilecek. Fikstür çekimi saat 14.00'te Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.