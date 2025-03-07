Saydam U14 Ligi Kuraları Çekildi

Saydam & Co’nun ana sponsoru olduğu Saydam U14 Ligi’nin maç programı, çekilen kuralar neticesinde belirlendi.

Kura çekimi 7 Mart 2025, Cuma günü saat 14:00’te Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından gerçekleştirilen kura çekimi öncesi kısa bir konuşma yapan Saydam & Co direktörü Mehmet Saydam, gençliğin, bir ülkenin geleceği için önemini vurguladığı konuşmasında, Kıbrıs Türk Gençliği’ne her alanda yaptıkları katkıların artarak devam edeceğini belirtti.

40’ın üzerinde takımın ve 1300’e yakın genç yeteneğin katılımıyla düzenlenen Saydam U14 Ligi’nin oldukça büyük bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Saydam, aileler ile taraftarların maçlara iştirakinin, mücadele eden gençlerin motivasyonu ve tatmini için hayati bir öneme sahip olduğunu dile getirerek tüm KKTC halkını maçları izlemeye davet etti.

Zevkli ve çekişmeli bir lig beklediklerini ifade eden Mehmet Saydam, çekilen kuranın herkes için hayırlı olmasını diledi.

Mehmet Saydam’ın ardından sözü alan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2. Başkanvekili Hüseyin Duvarcı da federasyonun gençlere ve gençlerin yetişmesine verdiği önemi dile getirerek, bu konuda yaptıkları çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

7 grupta mücadele edecek toplam 42 takımın mücadele edeceği Saydam U14 Ligi, 15 Mart Cumartesi günü start alacak. 11 Temmuz tarihine kadar devam etmesi planlanan ligin ilk hafta maçları ise şu şekilde: