Saydam U14 Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Fikstürü Çekildi
07/03/2025
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Saydam U14 Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekiminde KTFF 2. Başkanvekili Hüseyin Duvarcı, KTFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi, Saydam & Co. Direktörü Mehmet Saydam ve KTFF Genel Sekreter Yardımcısı ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik ile ligdeki kulüplerin temsilcileri yer aldı.
Gerçekleşen kura çekiminde ilk hafta maçları şöyle;
1.GRUP
Zümrütköy SK - Yalova SK
Lefke TSK - Baf Ülkü Yurdu
Gayretköy GSK - M. Hacıali Yılmazköy SK
2.GRUP
T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK - Alsancak Yeşilova SK
Bellapais Tatlısu HOSK - Lapta TBSK
Taşkınköy SK - Yenikent Perçinci SK
3.GRUP
Yenicami AK - Küçük Kaymaklı TSK
Çetinkaya TSK - Göçmenköy İYSK
Gönyeli SK - Doğukent SK
4.GRUP
Düzkaya KOSK - Esentepe KKSK
Girne Halk Evi SK - Doğan Türk Birliği
Karaoğlanoğlu SK - Türk Ocağı Limasol SK
5.GRUP
Vadili TÇBSK - Cihangir GSK
Akdoğan SK - Serveroğlu Geçitkale GSK
Gaziköy SK - Balıkesir SK
6.GRUP
Ünimar Maraş GSK - Yeniboğaziçi DSK
Umay Group Tuzlaspor - Türkmenköy ASK
Mağusa Türk Gücü - Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
7.GRUP
Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK - Ergazi GSK
DND L. Gençler Birliği SK - Bafra SK
Norhernland Dipkarpaz SK - 1461 İskele Trabzonspor