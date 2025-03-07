Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Saydam U14 Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekiminde KTFF 2. Başkanvekili Hüseyin Duvarcı, KTFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi, Saydam & Co. Direktörü Mehmet Saydam ve KTFF Genel Sekreter Yardımcısı ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik ile ligdeki kulüplerin temsilcileri yer aldı.

Gerçekleşen kura çekiminde ilk hafta maçları şöyle;

1.GRUP

Zümrütköy SK - Yalova SK

Lefke TSK - Baf Ülkü Yurdu

Gayretköy GSK - M. Hacıali Yılmazköy SK

2.GRUP

T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK - Alsancak Yeşilova SK

Bellapais Tatlısu HOSK - Lapta TBSK

Taşkınköy SK - Yenikent Perçinci SK

3.GRUP

Yenicami AK - Küçük Kaymaklı TSK

Çetinkaya TSK - Göçmenköy İYSK

Gönyeli SK - Doğukent SK

4.GRUP

Düzkaya KOSK - Esentepe KKSK

Girne Halk Evi SK - Doğan Türk Birliği

Karaoğlanoğlu SK - Türk Ocağı Limasol SK

5.GRUP

Vadili TÇBSK - Cihangir GSK

Akdoğan SK - Serveroğlu Geçitkale GSK

Gaziköy SK - Balıkesir SK

6.GRUP

Ünimar Maraş GSK - Yeniboğaziçi DSK

Umay Group Tuzlaspor - Türkmenköy ASK

Mağusa Türk Gücü - Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

7.GRUP

Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK - Ergazi GSK

DND L. Gençler Birliği SK - Bafra SK

Norhernland Dipkarpaz SK - 1461 İskele Trabzonspor