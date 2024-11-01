Saygıner: Kazasız ve Bereketli Bir Sezon Diliyoruz

ads ads ads
01/11/2024

ads
Saygıner: Kazasız ve Bereketli Bir Sezon Diliyoruz

KKTC Avcılık Federasyonu Başkan adayı Tahir Saygıner, 3 Kasım Pazar günü başlayacak olan Büyük Av Mevsimi öncesi yaptığı açıklamada, “yeni sezonun, doğamızın güzelliklerine saygılı, kazasız belasız ve bereketli geçmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçitkale Avcılık Atıcılık Birliği Başkanı ve KKTC Avcılık Federasyonu Başkan Adayı Saygıner’in açıklaması şöyle:

“Değerli avcı dostlarımız, Büyük av sezonunun açılışı vesilesiyle, tüm avcılık camiamıza bereketli bir av sezonu diliyoruz. 
Avcılık kültürünü yaşatan ve onu gelecek nesillere aktarma sorumluluğu taşıyan değerli avcılarımızın, doğal miras ve güzelliklere saygıyla, birbirimizi ve çevremizi gözeterek hareket edeceğine olan inancımız tamdır. 
Sezon boyunca güvenlik ve yasal kurallara hassasiyetle uyulması adına duyarlı bir avcılık anlayışının sürdürülmesini temenni eder, 
Büyük av sezonunun camiamıza hayırlı ve bereketli olmasını dileriz. 
Rastgele…..

Tahir Saygıner ve Yürütme Kurulu
KKTC Avcılık Federasyonu Başkan Adayı”

01/11/2024 16:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

Narin cinayeti iddianamesinde çarpıcı rapor: 4 şüphelinin hareketlerinin şeması çıkarıldı!

HK KIBRIS

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ddianameye de eklenen, dar alan baz çalışmasının şeması ortaya çıktı. Raporda, olay saatinin 15.13 ile 15.20 saatleri arası olduğu belirtilirken, şüpheliler Salim, Yüksel, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın tespit edilen baz hareketleri dakika dakika yer aldı.

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.