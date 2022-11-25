Saygun: Biz kadınlar dünyayı değiştireceğiz. Bu güç bizde var...

Sol Hareket Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Semen Saygun “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” dolayısıyla mesaj yayınladı.

Saygun mesajında, kadınların tüm dünyada kendilerine dayatılan eşitsizliklere, adaletsizliklere, sömürüye, erkek egemen sisteme karşı direnirken erkek iktidarların sert müdahaleleriyle karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Saygun, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, başta İranlı kadınların olmak üzere, dünyanın her yerinde özgürlük mücadelesi veren kız kardeşlerimizin, verdikleri mücadeleleri selamlıyoruz. Erkek egemen iktidarlar saldıracaklar, biz direneceğiz. Susturmaya çalışacaklar, susmayacağız. Kirli politik oyunlarla, yalanla, baskıyla, tacizlerle, tecavüzlerle, şiddetle mücadele edeceğiz. Ülkemiz üzerine oynanan oyunlara, düşmanlığı besleyen ırkçı, milliyetçi söylemlere, yok edilmeye çalışan barış kültürüne, militarizme, kolonyalizme karşı barış içinde yaşayacak Birleşik Federal Kıbrıs’ı savunacağız. Barış bizim vazgeçilmezimizdir. Biz kadınlar dünyayı değiştireceğiz. Bu güç bizde var. Direneceğiz” ifadelerini kullandı.

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25/11/2022 09:47