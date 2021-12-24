'Sayın Bakan okulumuzun yıkılmasını mı beklerlerdi'
24/12/2021
Namık Kemal Lisesi Okul aile Birliği, Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.
Açıklama şöyle
Sayın Milli Eğitim ve Kültür Bakanımız Olgun AMCAOĞLU’nun 22/12/2021 tarihinde devlet televizyonu olan BRT-1 den canlı yayın konuğu iken sorulan soru üzerine okulumuz ve müdürümüz için bize göre, talihsiz ve kendisine aktarılmamış bilgi eksikliği ile bazı açıklama ve ithamlarda bulunmuştur.
Sn. Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalarından doğan cevap hakkımızı kullanıyoruz.
- Sayın Bakanımız “12 Milyon Türk Lirasının T.C. kaynaklı kalanın ise KKTC öz sermayeden karşılanmak kaydı ile toplam 47 milyon Türk Lirası bir harcamanın okullar için harcandığını açıkladı.” Bizler NKL olarak bu etkiyi hissedemedik.
- Sayın Bakanımız okul müdürümüz için “ilgili öğretmen” dedi. Bizler kendisin okul müdürümüzün makamını yapılan sınavlar sonucu HAK ederek elde ettiğini, bir devlet dairesindeki gibi atama yapılmadığını hatırlatırız.
- Sayın Bakanımız “kafasına düşmesini mi beklerdi” dedi. Biz de kendisine 2020 yılında yazılan ve her ay aylık raporlarda hatırlatılan tamiratın bakanlık tarafından yapılması için okulumuzun yıkılmasını mı beklerlerdi diyoruz.
- Sayın Bakanımız “bir telefon açıp söylemek yok mu” dedi. Biz de kendisine resmi yazı ile talep edilen ihtiyaçların karşılanması için belgenin esas olduğunu hatırlatırız.
- Sayın Bakanımız “bir yıl önce okulun tavan izolasyonunun yapıldığını” söyledi. Okul da, tavan da yaptıklarını iddia ettikleri (söyledikleri) izolasyon da yerinde duruyor. Yapılıp yapılmadığını görmek isteyen ve de dileyen gelip bakabilir.
- Sayın Bakanımız “sürekli okulları gezerim” dedi. Sayın Bakanımızın atandığı Aralık 2020 ile Aralık 2021 yılı arası 1 yıl, 12 ay ya da 365 gün var. Bu süre zarfında KKTC de bulunan 6 ilçenin 2. en büyük ilçesi olan Gazimağusa’nın tek düz lisesi olan Namık Kemal Lisesi’ne sıra gelmemiştir.
- Sayın Bakanımız “yaralanan çocuğun ailesini aradım” dedi. Fakat ne acıdır ki okulumuzu veya Okul Aile Birliğimizi arayıp “geçmiş olsun, bir ihtiyacınız var mı?” dememiştir.
- Sayın Bakanımız “kimsenin canı yanmadan yapalım” dedi. Biz de aynen ayni samimi duygu ve düşünceler içerisindeyiz.
- Sayın Bakanımız “kimse bizi uyarmadı” dedi. 2020 yılında yazılan ve de her ay müdürümüz tarafından aylık raporlarda da belirtilen uyarılar sizin bakanlık hiyerarşisi içerisinde kayboluyorsa bunun sorumlusu biz değiliz.
- Bakanlığınıza 5 Ekim 2021 tarihinde yazılan yazıda okulumuzda bulunan 4 adet sınıfın klima ihtiyacının (motor arızalı) olduğunu bildirmemize rağmen bugün hala bir sonuca ulaşılamamıştır. Çocuklarımıza klima alınması için bir öğrencimizin soğuktan donmasını mı beklemek gerekir.
- Sayın Bakanımız “gününde ve yapıcı eleştiriye açık olduğunu” söyledi. Biz de buradan NKL - OAB olarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’mızdan okulumuzun tepeden aşağıya, işinde uzman olan İnşaat Planlama Dairesi ve DAÜ işbirliği ile etüt edilmesini, yapılacak taramanın sonucuna göre de binanın ve de buna paralel olarak eğitim ve öğretimin şekillenmesini talep ediyoruz.
NKL - OAB