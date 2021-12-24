'Sayın Bakan okulumuzun yıkılmasını mı beklerlerdi'

Namık Kemal Lisesi Okul aile Birliği, Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Açıklama şöyle

Sayın Milli Eğitim ve Kültür Bakanımız Olgun AMCAOĞLU’nun 22/12/2021 tarihinde devlet televizyonu olan BRT-1 den canlı yayın konuğu iken sorulan soru üzerine okulumuz ve müdürümüz için bize göre, talihsiz ve kendisine aktarılmamış bilgi eksikliği ile bazı açıklama ve ithamlarda bulunmuştur.

Sn. Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalarından doğan cevap hakkımızı kullanıyoruz.