Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri - Kamil Kolcu yazdı

Sizi seçtik meclise koyduk, hayatımızı kolaylaştırasınız diye…

Siyah arabalarda gezip, böyük odalarda oturasınız, geniş koltuklarda keyif yapasınız diye değil.

Telefonlarınızın susmadığı süreçler yaşayasınız diye de değil.

Yandaşlara yardımcı olasınız hiç değil.

Biz sizi toplumun refahını yükseltesiniz diye seçtik.

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Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;

‘Ülkemizde SPOR’un geliştirilmesi görevi Anayasa’mızın 68.maddesi ile devlete verilmiştir.

Devlet, vatandaşlarına sağlıklı, huzurlu, güvenli ve mutlu bir yaşam sunmak görevini üstlenmiştir. Bunun için doğru hedef seçmek ve bu amaçla çalışmak esastır.’

Doğru hedef belirleyesiniz diye seçtik.

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Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;

Eskiden lingirimiz vardı…

Matsas götsaz, oynardık sokaklarda…

Şimdi Kıbrıs oldu teksas…

Farkında mısınız?

Farkında mısınız, uyuşturucu ortaokullara girdi, doping ülkeyi sarmaşık gibi sardı.

Farkı damısınız,

Değilseniz, BİR SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMA BİRİMİ KURUN, göreceksiniz bakalım sosyal medyadaki sporcu, yönetici atışmalarını tehditlerini doping itiraflarını…

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Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;

Biz sizi laf üretesiniz diye seçmedik.

Raflarda kalan projeler yapasınız ve günü kurtarıcı sözler söyleyesiniz diye de seçmedik.

Biz sizi sporcuya özel değer veresiniz diye seçtik.

Sporumuza maddi destek sağlayan sponsorluk ile ilgili yasal düzenlemeleri hemen yapasınız diye seçtik.

‘Bölgelerin ihtiyaçlarına göre gerekli spor tesislerinin yapılmasına başlanması hedeflenmektedir” gibi nutuk atasınız diye de seçmedik.’

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Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;

Bizi sizi icraat yapasınız diye seçtik.

Biz sizi, bedel ödemekten yıkılan halkın yükünü azaltasınız diye seçtik.

Biz sizi, ülkeleri birleştiren sporun gerçek değerinin verilmesi için seçtik.

Biz sizi, sporcuya değer veresiniz diye seçtik.

Anladınız.

(Not: Bu yazıyı 2013 yılında yazmıştım. Yani beş yıl önce. Özüne dokunmadan biri iki cümle daha ekledim sadece.)