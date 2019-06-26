Sayısı 5 bini aştı!

2013 yılından bu yana belli noktalara yerleştirilen ve Bitcoin işlemlerini mümkün kılan bu ATM'ler, 70'den fazla ülkede aktif olarak kullanılıyor. Kullanıcılar bu ATM'leri kullanarak kendi Bitcoin'lerini alıp satabiliyor ve tüm işlemlerini telefonlarına bağlı olmaksızın bu ATM üzerinden gerçekleştirebiliyor. coinatmradar.com üzerinden de bu ATM'lerin dünyanın hangi noktasında bulunduğu kontrole edilebiliyor. Bitcoin ATM'ler sayıca en çok Kuzey Amerika'da bulunuyor. Türkiye'de de bir dönem Atatürk Havalimanı'nda görülen Bitcoin ATM, artık kullanımda değil.