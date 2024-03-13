Sayıştay Hesap Sormak İçin Ne Bekleniyor?

UBP- DP- YDP HÜKÜMETİ DÖNEMİNDE KIB- TEK AKARYAKIT ALIMLARI İLE İLGİLİ VURGUN MİKTARI 7 MİLYON DOLAR, KÖTÜ YÖNETİMİN FATURASI 15 MİLYON DOLAR, ÖDENEN TAZMİNAT 343 BİN DOLAR, ÖZEL FİRMALARA BAĞIŞLANAN MİKTAR 5 MİLYON TL. HEPSİ HALKIN PARASI…

ADRESE TESLİM İHALELER YAPILMIŞ. MİK DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞ. BİLEREK KIB- TEK’E FAZLA PARA ÖDETİLMİŞ. NASIL OLSA CEPLERİNDEN DEĞİL. AMA BİZİM CEBİMİZ. SAYIŞTAY FATURA, FATURA VURGUNU BELGELEDİ. HESAP SORMAK İÇİN NE BEKLENİYOR?

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda Kasım 2021- Eylül 2022 tarihleri arasındaki süreç ülke tarihinde kısa dönemin en büyük vurgununu içeriyor. Yakıt ihalesini adrese teslim yapmak isteyen ülkem yöneticilerinin inadı, kurumu milyonlarca dolar zarara uğrattı, bedelini halen ödüyoruz

İhaleyi kazanan firmayı değil, içerisinde İçkale, Petco, Alkagesta gibi şirketlerle birlikte adrese teslim alımlarla 2-3 yabancı firmayı (yerli aracıları da mutlaka vardır) ihya eden alımlar silsilesi, büyük bir zararı da beraberinde getirdi. Ülke kalktı oturdu, adrese teslim ihalelerden bir adım geri atmadılar…

Yine bu üçlü hükümetti iktidarda. Hiç dinlemediler. Tınmadılar. Uyduruk gerekçelerle Sideral isimli yerli firmayı süreç dışı bıraktılar. Acele edilerek, dar zamanda büyük paralar ödeyerek alımlar yapıldı. Dediğim gibi bedelini halen ödüyoruz, umurları bile değil

Ülkeye yakıt gelmedi. Yakıt gelmediği için de güneyden enerji almak zorunda kaldık. Hem de en pahalı şekilde. Rum Elektrik İdaresi de en pahalı enerji diliminden şişirdi faturaları. Tek zarar akaryakıta verilen yüksek ücret değil, güneye de gereksiz ödeme yapmak zorunda kaldık

Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor, bir köşede çürümeye terk edildi. Raporda detaylı bir şekilde akaryakıt vurgununda güneye ödenen fazladan miktardan tutun da, İçkale, Petco, Alkagesta firmalarından alınmayan pul ve vergi miktarı detaylarına kadar her şey var…

Anımsayalım, Sideral Denizcilik, erken davranarak hakkını mahkemede aradı. Nitekim, ülkemiz yargısı, hem Sideral Denizcilik’e 2.5 milyon dolar tutarındaki teminat mektubunun iade edilmesine emir vermiş, hem de KIB- TEK’i, şirketin uğradığı zarar nedeniyle 343 bin 854 TL tazminat ödemeye mahkum etmişti

Yani, özel şirket, güçlü bir hukuk mücadelesi vererek, kendi mağduriyetini yasalar karşısında ispat etti ve parasını da KIb- tek’ten, yani “halkındır” denilen kurumdan çatır çatır geri aldı. Peki Kıb- Tek’ın hakkını kim arayacak? Kıb- Tek’i kullanarak zengin olanlar ne olacak? Halkın hakkını kim arayacak?

Peki Sayıştay Raporu? Rapor net bir şekilde, siyasetin müdahalesi ile Kıb- TEK’in nasıl zarara uğradığını ortaya koyuyor. Diyor ki: İhale sürecinde yapılan hatalar nedeni ile Kıb- Tek fazladan 6 milyon 742 bin 093.45 dolar ödeme yaptı… Kime? Siyasetin işaret ettiği firmalara…

Bu kadarla da bitmemiş. Yakıt gelmediği için güneyden alım yapılmış. Peki güneyden alınan enerji, kuzeyde üretilseydi? Bunun üzerinden bir hesaplama yapmış Sayıştay uzmanları. Zorunlu alım nedeniyle güneye fazladan yapılan ödemenin miktarı ise 8 milyon 868 bin 275 dolar

Peki Sayıştay Başkanlığı raporu nasıl bitirmiş, bakalım: “Bu bağlamda, 19/1963 sayılı Pul Yasası hükümleri hilafına olacak şekilde pullanmayan veya eksik pullanan sözleşmelerin takibinin yapılması için Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesinin bilgisine getirilmesine…”

Ve raporda son cümle: Aktarılan diğer bulguların ve raporda yer alan diğer tespitlerin 41/2019 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası ile diğer Yasalar tahtında hukuki değerlendirme yapılmak üzere KKTC Hukuk Dairesine havale edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kısacası arkadaşlar, pul parasından çalmışlar, yakıtı ucuza değil, “pahalıya” alarak, kuruma fazla para ödetmişler… Bu fazla parayı bilerek ve isteyerek Kıb- Tek’e neden ödettiler? Cevabını siz verin. Yakıt gelmemiş, Rum’dan elektrik almışız, ona fazla para demişiz. Her türlü soyulmuş kurum…

Yani, Sayıştay görevini yapmış, yasa gereği dava aşaması için konu Başsavcılık’a aktarılmış. Konu Başsavcılıktan da polise havale edildi. Sayıştay Başkanlığı’nın bulduğu milyonlarca dolarlık ihmal, mahkemenin bulduğu kusur ve devletin Sideral’e ödemek zorunda kaldığı 343 bin doların hukuki bir bedeli olmayacak mı?