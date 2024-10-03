Sayıştay Komitesi, 5 raporu oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti

Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, gündeminde bulunan beş raporu ele alarak oy birliği ile onayladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti.

Meclis'ten verilen bilgiye göre Sayıştay Komitesi bugün Komite Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı. Komite gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Türk Hava Kurumu 1 Ekim 1991-30 Eylül 1997 Mali Yıllarına Ait Sayıştay Denetim Raporu”, “Geçitkale Belediyesi'ndeki 1997-1998 Yıllarındaki Personel Durumu ile Yatırım Giderleri ve İhaleler Konusundaki Araştırma”, “Girne Belediyesi 1998-2003 Dönemi Sayıştay Kesin Hesap Denetim Raporu”, “Karpaz Meslek Lisesi Uygulamalı Turizm Oteli Döner Sermaye İşletmesinde Noksan Yapılan Tahsilat ve Yatırımlar ile Döner Sermaye Uygulama İlkelerine Uyulup Uyulmadığı Hakkında Sayıştay Denetim Raporu” ve “Tatlısu Belediyesi 2008-2009 Kesin Hesap ve 01.01.2008-31.08.2010 Tarihleri Arasında Belediye Plajı Döner Sermayesi Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü.

Sayıştay Komitesi, ilk önce “Tatlısu Belediyesi 2008-2009 Kesin Hesap ve 01.01.2008-31.08.2010 Tarihleri Arasında Belediye Plajı Döner Sermayesi Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporu”nu ele alarak oy birliği ile onayladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti.

Komite daha sonra “Girne Belediyesi 1998-2003 Dönemi Sayıştay Kesin Hesap Denetim Raporu”nu ele aldı ve oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Sayıştay Komitesi, üçüncü olarak “Kuzey Kıbrıs Türk Hava Kurumu 1 Ekim 1991-30 Eylül 1997 Mali Yıllarına Ait Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı. Komite, raporu oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Komite, dördüncü sırada “Karpaz Meslek Lisesi Uygulamalı Turizm Oteli Döner Sermaye İşletmesinde Noksan Yapılan Tahsilat ve Yatırımlar ile Döner Sermaye Uygulama İlkelerine Uyulup Uyulmadığı Hakkında Sayıştay Denetim Raporu”nu ele alarak oy birliği ile onayladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti.

Sayıştay Komitesi, son olarak “Geçitkale Belediyesi'ndeki 1997-1998 Yıllarındaki Personel Durumu ile Yatırım Giderleri ve İhaleler Konusundaki Araştırma”yı ele aldı ve oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan ile Sayıştay Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite toplantısına, Komite üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Sami Özuslu katıldı.