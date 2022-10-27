Sayıştay Komitesi, Sayıştay Denetim Raporlarını görüştü

Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, gündeminde bulunan üç Sayıştay Denetim Raporunu görüştü, ikisini oy birliği ile onayladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Komitesi bugün saat 14.00’te CTP Milletvekili Komite Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Karayolları Dairesinin 1 Ocak 2006-3 Mayıs 2013 Dönemine İlişkin Bitüm Stoku Hakkındaki Sayıştay Denetim Raporu”, “2014 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ile 2014 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu” ve “2015 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ile 2015 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu sıra ile görüştü.

Sayıştay Komitesi, ilk olarak “Karayolları Dairesinin 1 Ocak 2006-3 Mayıs 2013 Dönemine İlişkin Bitüm Stoku Hakkındaki Denetim Raporu”nun genel görüşmesini gerçekleştirdi.

Sayıştay Komitesi, daha sonra “2014 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ile 2014 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu” ve “2015 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ile 2015 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu oy birliğiyle onayladı.

Komite toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundu.

Sayıştay Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Teberrüken Uluçay, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Emrah Yeşilırmak, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Bu habere tepkiniz:



27/10/2022 17:56