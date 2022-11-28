Sayıştay Komitesi “Sayıştay Denetim Raporu”nu onayladı

ads ads ads ads
28/11/2022

ads
Sayıştay Komitesi “Sayıştay Denetim Raporu”nu onayladı

Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, “2017 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ile 2017 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü ve oybirliğiyle onaylayarak Genel Kurula sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sayıştay Komitesi bugün CTP Milletvekili Komite Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Sayıştay Komitesi, gündeminde bulunan “2017 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı (Y.T.No: 61/2/2018) ile 2017 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu (S.R.No:22/2/2019)”nu görüştü ve oybirliği ile onaylayarak, Genel Kurula sevk etti.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığındaki Sayıştay Komitesi toplantısına Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

28/11/2022 16:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Sayıştay Komitesi, Sayıştay Denetim Raporu,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.