Sayıştay Komitesi, Taşınmaz Malların Yönetimi Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk Denetim Raporunu genel kurula sevk etti

Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi bugün CTP Milletvekili, Komite Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığında toplandı. Komite, “Taşınmaz Malların Yönetimi Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk (VET) Sayıştay Denetim Raporu”nu oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Komitesi gündeminde bulunan “Taşınmaz Malların Yönetimi Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk (VET) Sayıştay Denetim Raporu” ve “KIB-TEK Tarafından Dizel Santralde Kullanılan ‘Thrust Bearing Half’ Malzemesi Alımlarına Yönelik İhalelere İlişkin Denetim Raporu”nu ele aldı.

Komite ilk olarak, “Taşınmaz Malların Yönetimi Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk (VET) Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü ve oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Dairesi ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Komite son olarak gündeminde yer alan “KIB-TEK Tarafından Dizel Santralde Kullanılan ‘Thrust Bearing Half’ Malzemesi Alımlarına Yönelik İhalelere İlişkin Denetim Raporu”nu ele aldı ve genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite söz konusu Denetim Raporu ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Sayıştay Başkanlığı, KIB-TEK ve EL-SEN’den yetkililer de toplantıya katılarak, konu ile ilgili görüşlerini aktardı.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Komite Üyesi, UBP Milletvekilli Fırtına Karanfil, Komite Üyesi, CTP Milletvekili Sami Özuslu ve Komite Üyesi, UBP Milletvekili Ali Pilli katıldı.