Sayıştay Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi bugün CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında, saat 11.00’de toplandı.

Sayıştay Komitesi gündeminde bulunan, “2022 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ile 2022 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimlerine İlişkin Sayıştay Raporu”, “2022 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı”, “Dr.Öztekin Öztekiner’e Ait Hastabakımevinde Kalmakta İken Vefat Eden Şahısların Devletten Aldıkları Aylık/Sosyal Yardımların Araştırılması Hakkında Sayıştay Denetim Raporu”, “2001- 2003 Yılları Gazimağusa, İskele ve Girne Kaymakamlıklarının Hali Arazi İcarları ile İlgili Denetim Raporu”nu görüşerek, oy birliğiyle kabul etti.

Komite, “Girne Belediyesi 1998- 2003 Dönemi Sayıştay Kesin Hesap Denetim Raporu”nu haftaya ele alacak.

Komite toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı’ndan, Maliye Bakanlığı’ndan, Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yetkililer katıldı.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan komite toplantısına, komite üyeleri; UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Sami Özuslu da yer aldı.