Sayıştay Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi, bugün saat 09.30’da Komite Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay Başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite, 8 Mart 1999 tarihinde Meclise sunulan “Eski Eserleri Koruma Fonunun 1996 ve 1997 Mali Yıllarına Ait Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı ve ilgili raporu oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite üyeleri; CTP Milletvekili Sami Özuslu ve UBP Milletvekili Ali Pilli katıldı.