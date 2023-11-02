Sayıştay Komitesi toplandı

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02/11/2023

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Sayıştay Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi bugün CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Sayıştay Komitesi gündemindeki; pandemi döneminde karantina uygulamaları konulu verimlilik, etkinlik ve tutumluluk (VET) Sayıştay Denetim Raporu’nu görüşmeye devam ediyor.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sayıştay Bakanlığı’ndan yetkililer katıldı. Komite toplantısına ayrıca; Cengiz Çoli,  Dr. Ali Çaygür, Dr. Çiğdem Çağın, Fatma Savaşkan ve Ergin Tertemiz katıldı.

 

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığındaki Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Emrah Yeşilırmak, Komite Üyeleri; UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Ali Pilli ile  CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.  

02/11/2023 17:27
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TAGS: Sayıştay Komitesi toplandı
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