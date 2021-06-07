SBA yasadışı göç ve kaçakçılıkla mücadele için yüksek teknolojili araçlar aldı

Kıbrıs’taki Birleşik Krallık Egemen Üs Bölgesi yetkilileri, sınırları boyunca yasadışı göç ve kaçakçılıkla mücadele çabalarına katkıda bulunacak dört özel devriye aracı teslim aldı.

Yeni araçlar uzak bölgelerdeki yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek için aydınlatma sistemleri ve termal görüntüleme özelliğine sahip yüksek çözünürlüklü uzun menzilli kameralarla donatıldı.

SBA nedir?

Egemen Üs Bölgeleri Polis Teşkilatı, 1960 Kuruluş Antlaşması ve Egemen Üs Bölgeleri Yönetmeliği uyarınca kuruldu. Amacı, suçun önlenmesi ve tespiti, suçluların yakalanması ve Majestelerinin Hapishanesi Dikelya'nın işletilmesi yoluyla tüm Egemen Üs Bölgelerinde kanun ve düzeni korumaktır.

Egemen Üs Bölgeleri, yaklaşık 98 mil karelik bir alanı kaplar ve Kıbrıs adasının güney kıyısında yer alır. Akrotiri Üssü (Batı GDA) 47,5 mil karelik bir alanı kaplarken, yaklaşık 60 mil doğuda, Dikelya Üssü (Doğu GDA) 50.5 mil karelik bir alanı kaplar ve üç Cumhuriyet yerleşim bölgesi içerir. WSBA, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bitişikken, ESBA ayrıca adanın kuzeyine ve Birleşmiş Milletler tampon bölgesine bitişiktir.

Birleşik Krallık'ın bazı yasaları Egemen Üs Bölgeleri için de geçerlidir veya Konsey Kararı ile genişletilmiştir. Bu yasalar, Birleşmiş Milletler kararlarının dayattığı yaptırımlara yasal etki vermek gibi, esas olarak dış ilişkiler alanındadır.

SBA Polisi, askeri garnizonlar ve RAF istasyonu dahil olmak üzere Egemen Üs Bölgeleri genelinde bir sivil polis hizmeti sunar.

Kıbrıs Müşterek Polis Birimi (Kraliyet Askeri Polisi ve RAF Polisi), Hizmet personeli tarafından garnizonlarda ve istasyonlarda ve SBA'lar dışında tutulan diğer askeri sitelerde işlenen askeri suçlar üzerinde eş zamanlı yargı yetkisine sahiptir. Her ikisi de birbiriyle tam işbirliği içinde çalışır ve yargı sorunları, üzerinde anlaşmaya varılmış bir Mutabakat Zaptı aracılığıyla yönetilir.

Tamamen Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilmesine rağmen, SBA Polisi, Egemen Üs Bölgeleri yasası kapsamında yargı yetkisine sahip bağımsız bir Polis Teşkilatıdır ve Savunma Bakanlığı Polisi ile bağlantılı değildir.

Emniyet Müdürü, Emniyet Müdür Yardımcısı ve iki Tümen Komutanı dışında kalan tüm memurlar, çeşitli soruşturma, önleme ve tespit sorumluluklarını yerine getirmek için Birleşik Krallık polislik standartlarına göre eğitilmiş ve donatılmış, yerel olarak istihdam edilen Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerdir. Servis, Majestelerinin Zabıta Müfettişliği tarafından düzenli olarak denetlenir.

Emniyet Müdürü, Yöneticinin herhangi bir emri veya talimatına tabi olarak, SBA Polisinin genel komutasına sahiptir ve SBA'lar genelinde iyi düzenden ve hizmetin verimli idaresinden ve idaresinden Yöneticiye karşı sorumludur

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07/06/2021 13:42