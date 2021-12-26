SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Devam Ediyor…

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26/12/2021

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SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Devam Ediyor…

KKTF tarafından düzenlenen SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi Federasyon kortlarında devam ediyor. Beş kulübün katıldığı SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi grup karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

 

  1. GÜN MAÇLARI:

Pakan Spor Kulübü Derneği 2 – 5 Girne Amerikan Üniversitesi

Gönyeli Tenis Kulübü 7 – 0 Girne Belediyesi Tenis Kulübü

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü – Bye


 

  1. GÜN MAÇLARI:

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 4 – 3 Girne Amerikan Üniversitesi

Gönyeli Tenis Kulübü 4 - 3 Pakan Spor Kulübü Derneği

Girne Belediyesi Tenis Kulübü - Bye

26/12/2021 12:49
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TAGS: 16 Yaş Altı, Tenis Ligi
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