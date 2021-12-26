SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Devam Ediyor…
26/12/2021
KKTF tarafından düzenlenen SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi Federasyon kortlarında devam ediyor. Beş kulübün katıldığı SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi grup karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
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GÜN MAÇLARI:
Pakan Spor Kulübü Derneği 2 – 5 Girne Amerikan Üniversitesi
Gönyeli Tenis Kulübü 7 – 0 Girne Belediyesi Tenis Kulübü
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü – Bye
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GÜN MAÇLARI:
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 4 – 3 Girne Amerikan Üniversitesi
Gönyeli Tenis Kulübü 4 - 3 Pakan Spor Kulübü Derneği
Girne Belediyesi Tenis Kulübü - Bye