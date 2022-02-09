SBC Boru Tenis Ligi Heyecanı

KKTF tarafından düzenlenen 2022 SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Liginde heyecanlı ve zevkli grup karşılaşmaları ile devam ediyor. SBC BORU 16 yaş altı tenis ligi grup maçlarında alınan sonuçlar ve maç programı şu şekilde:

MAÇ SONUÇLARI:

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1-6 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

0 TEK KIZLAR 2

0 TEK ERKEKLER 2

1 ÇİFT KIZLAR 0

0 ÇİFT ERKEKLER 1

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ – BYE

SBC BORU 2022 16 YAŞ ALTI LİG GRUP MAÇ PROGRAMI:

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ – GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

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09/02/2022 17:43