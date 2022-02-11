SBC Boru Tenis Liginde Çekişme Devam Ediyor…

ads ads
11/02/2022

ads
ads
ads
SBC Boru Tenis Liginde Çekişme Devam Ediyor…

KKTF tarafından düzenlenen 2022 SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Liginde çekişmeli ve zevkli grup karşılaşmaları ile sürüyor. SBC BORU 16 yaş altı tenis liginde oynanan grup karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve maç programı şu şekilde:

MAÇ SONUÇLARI:

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1-6 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

0  TEK KIZLAR  2

        0  TEK ERKEKLER  2

         1   ÇİFT KIZLAR  0

        0  ÇİFT ERKEKLER  1

                                0  KARIŞIK ÇİFTLER  1

 

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ – BYE

       

 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 2-5 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

0  TEK KIZLAR  2

        1  TEK ERKEKLER  1

         0   ÇİFT KIZLAR  1

        1  ÇİFT ERKEKLER  0

                                0  KARIŞIK ÇİFTLER  1

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ – BYE

2022 SBC BORU 16 YAŞ ALTI LİG GRUP MAÇ PROGRAMI:

21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

GMBTK kortları

YARI FİNAL 22 ŞUBAT 2022 SALI

                                                                                                          

FİNAL 23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

KKTF kortları                                                                                                                                          

11/02/2022 14:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: SBC Boru Tenis Ligi, spor
MANŞETLER

HK SPOR

Bir dönem Galatasaray'ın yıldızıydı! Dünyaca ünlü futbolcunun mantı paylaşımı sosyal medyayı çalkaladı!

HK SPOR

Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor formaları giymiş olan Lukas Podolski, futbol camiasında sık sık gündeme gelen isimlerden biri. İlgiyle takip edilen isim son olarak teknik direktör Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takımdan ayrılığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Podolski, bu defa sosyal medyada yaptığı 'mantı' paylaşımıyla futbolseverleri şaşırttı.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.