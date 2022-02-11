SBC Boru Tenis Liginde Çekişme Devam Ediyor…
11/02/2022
KKTF tarafından düzenlenen 2022 SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Liginde çekişmeli ve zevkli grup karşılaşmaları ile sürüyor. SBC BORU 16 yaş altı tenis liginde oynanan grup karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve maç programı şu şekilde:
MAÇ SONUÇLARI:
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1-6 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
0 TEK KIZLAR 2
0 TEK ERKEKLER 2
1 ÇİFT KIZLAR 0
0 ÇİFT ERKEKLER 1
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1
GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ – BYE
GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 2-5 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
0 TEK KIZLAR 2
1 TEK ERKEKLER 1
0 ÇİFT KIZLAR 1
1 ÇİFT ERKEKLER 0
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ – BYE
2022 SBC BORU 16 YAŞ ALTI LİG GRUP MAÇ PROGRAMI:
21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
GMBTK kortları
YARI FİNAL 22 ŞUBAT 2022 SALI
FİNAL 23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA
KKTF kortları