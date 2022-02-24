Schalke 04, formasındaki Gazprom reklamını kaldırdı

Bundesliga 2 ekibi Schalke 04, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uzun süredir sponsoru olan Gazprom ile olan anlaşmasını askıya aldı.

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24/02/2022

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Schalke 04, formasındaki Gazprom reklamını kaldırdı

Almanya İkinci Futbol Ligi (Bundesliga 2) ekiplerinden Schalke 04, formasında yer alan Rus enerji şirketi Gazprom'un reklamını kaldırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan son günlerdeki gelişmelerin dikkate alınarak, formada yer alan Gazprom göğüs reklamının kaldırıldığı ve bunun yerine Schalke 04 yazacağı kaydedildi.

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild de dünkü haberinde, Schalke 04 formasının üzerindeki Gazprom reklamını "Ukrayna için özgürlük" yazısıyla kapatmıştı.

24/02/2022 19:07
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TAGS: Schalke 04, Gazprom, haber
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