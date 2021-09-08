Schengen bilgi ağı yasa tasarısı Rum Meclisi’nin ilgili komitesinde

Güney Kıbrıs’ın “İkinci Kuşak Schengen Bilgi Ağı”na (SIS II)” dahil olmasını sağlayacak yasa tasarısı Rum Meclisi Hukuk Komitesi’ne gönderildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın “İkinci Kuşak Schengen Bilgi Ağı”na dahil olmasını sağlayacak yasa tasarısının Rum Meclisi Hukuk Komitesi’ne sunulduğunu, yasanın görüşülerek mecliste kabul edilmesiyle birlikte Güney Kıbrıs’ın “Schengen” üyesi ülkelerden olması yönünde bir adımın daha atılmış olacağını yazdı.

Gazete, söz konusu bilgi ağının “Schengen” üyesi ülkelerdeki üçüncü ülke vatandaşları, aranan kişiler, tutuklama emirleri, kayıp kişiler, çalıntı araçlar gibi birçok konuda bilgiler içerdiğini aktardı.

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08/09/2021 13:09