Schinas: Küçük ülkeler veto olmadan da başarabilir

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, küçük ülkelerin büyük arzularının veto hakkı sayesinde değil, kendilerini destekleyecek çoğunlukları ikna etme yeteneği sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Kathimerini gazetesine röportaj veren Schinas, veto hakkını birincil savunma hattı olarak kullanılmasının durumu daha zor hale getirdiğini kaydederek, küçük ülkelerin taleplerinin veto sayesinde değil, dayanıklılık, ittifak oluşturma ve ikna edicilik sayesinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Habere göre Schinas, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili raporunun, Güney Kıbrıs’ın talepleri açısından oldukça memnun edici unsurlar içerdiğini belirtti.

Schinas, rapordaki eksikliklerle ilgili bir soru üzerine ise, bunların siyasi ya da esaslı herhangi bir karşılığı olmadığı yanıtını verdi.

Türkiye’nin iki devletli çözüm söyleminin AB tarafından kabul edilmediğini de tekrar eden Schinas, bu söylemin Türkiye’nin iç politikasında neye hizmet ettiği meselesinin kendi meseleleri değil, Türkiye’yi ilgilendiren bir mesele olduğunu ifade etti.

Schinas, Kıbrıs sorununda çözüm perspektifi olarak iki devletli çözümden bahsedenlerin, bunu Brüksel’deki kimseyle konuşmadan yaptıklarını söyledi.