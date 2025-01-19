Schlimm ve Kolacko’dan Elysse Antlaşması yıl dönümünde siyasi mesaj

Almanya ve Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçileri Anke Schlimm ve Clelia Chevrier Kolacko 22 Ocak 1963’te imzalanan Elysee Antlaşması’nın yıl dönümü vesilesiyle Fileleftheros’la yaptıkları söyleşilerde siyasi mesajlar verdi.

Fransız General De Gaulle ve Alman Şansölye Konrad Adenauer tarafından imzalanan antlaşmanın örnek alınmasının Kıbrıs için önemine vurgu yapan Schlimm ve Kolacko Fransa ve Almanya gibi yolu çizmenin Kıbrıs’taki baş aktörlere kaldığı mesajını verdi.

Uluslar arasındaki dostluk, diyalog ve ortak taahhüdün değerine vurgu yapan büyükelçiler, ana derslerden birinin de “Geçmişi, hatta en karanlık zamanları bile tam anlamıyla kabul etmek ancak bunun için kendini suçlamamak” olduğu görüşünü ortaya koydu.