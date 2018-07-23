Schumacher’in eşi 30 milyon euroya villa aldı

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher, Aralık 2013'ten bu yana komada yaşam mücadelesi veriyor. Yoğun bakımdaki Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in eşi Corinna Schumacher, çok konuşulacak bir hamleye imza attı.

4.5 yıldır bitkisel hayatta yaşamaya devam eden Michael Schumacher'in eşi Corinna Schumacher 30 milyon euroya Real Madrid Başkanı Perez'in villasını satın aldı.

Milliyet’in haberine göre, Michael Schumacher'in eşi Corinna Schumacher, büyük paralar karşılığında gayrimenkul satın aldı. Eski Formula 1 pilotu geçirdiği kayak kazasının üstünden geçen 4.5 yılda yarı bitkisel hayatta yaşamaya devam ederken eşi boş durmadı.

Corinna Schumacher'in Mallorca'da Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e ait bir villayı satın aldığı bildirildi. Corinna'nın villayı kendisi ve ailesi için aldığı belirtildi.

15 bin metrekare arazi üzerine kurulu alanda bulunan villa için 30 milyon euro ödendi. Palmiyelerle kaplı devasa bir bahçesi bulunan villanın iki yüzme havuzu, helikopter iniş pistiyle birlikte muhteşem bir deniz manzarası var.

Villanın Corinna Schumacher tarafından yalnızca tatil zamanlarında kullanılmasının planlandığı, İsviçre'deki evin yine ana yaşam alanı olarak kalacağı belirtildi. Michael Schumacher'in sağlıklı olduğu dönemlerde, 1990'larda bu villa ilgilendiği ve satın almak istediği söyleniyor.