Schwertner'in ölüm nedeni belli oldu!

Klaus Peter Paul Gustav SCHWERTNER (E-70)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin nedeni belli oldu.

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25/12/2022

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Schwertner'in ölüm nedeni belli oldu!

Karaağaç'ta, kalmakta olduğu evinde ölü olarak bulunan Klaus Peter Paul Gustav SCHWERTNER (E-70)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin nedeni belli oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre; 22.12.2022 tarihinde, Karaağaç’ta, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Klaus Peter Paul Gustav SCHWERTNER (E-70)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin Metastaz karaciğer kanseri" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

25/12/2022 12:10
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TAGS: Schwertner, ölüm nedeni,
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