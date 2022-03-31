Scorpions Kıbrıs’ta konser verecek

Tüm zamanların en uzun ömürlü ve en başarılı rock gruplarından biri olan Scorpions, 12 Temmuz 2022 Salı günü Limasol'daki Tsirio stadyumunda sahne alacak. Grup, 50 yıl önceki ilk albümlerinin yayınlanması onuruna, “Rock Believer” isimli yeni albümlerinin çıkışını tanıtan bir dünya turuna çıkıyor.

Scorpions, 16 Nisan'a kadar birkaç gece çalacakları Las Vegas'taki turlarına başladı. Scorpions, Kıbrıs'ı ziyaret etmeden önce Almanya, Danimarka, Portekiz, Fransa ve İtalya gibi birçok ülkede konser verecek.

Efsanevi rock grubu, 1965 yılında Hannover'de gitarist Rudolf Schenker tarafından kurulduğu Almanya'daki turlarını kapatacaklar.

Grubun dünya çapında 100 milyondan fazla plak sattığı tahmin ediliyor ve bu da onları en çok satan hard rock ve heavy metal gruplarından biri haline getiriyor.

En çok tanınan hitlerinden biri, 1980'lerin sonunda ve 1990'ların başında Doğu Avrupa'daki siyasi değişimlerin ve Berlin Duvarı'nın çöküşünün sembolik bir marşı olan "Wind of Change" isimli şarkıdır.

Söz konusu şarkı 14 milyondan fazla kopya satarak ve halen en çok satan single'lardan biri olmaya devam etmektedir.

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31/03/2022 16:51