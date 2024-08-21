Scott McTominay'ın büyük arzusu gerçekleşiyor: Transferde son viraja girildi
Galatasaray ile de adı anılan Scott McTominay için Napoli'nin ısrarı devam ediyor. Futbolcunun, İtalya Serie A'da oynama arzusunun farkında olan İtalyan ekibi, Antonio Conte'nin takımında görmeyi çok istediği ismin transferini adım adım bitirmeye yaklaşıyor.
21/08/2024
Transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan Scott McTominay'ın Napoli'ye yakın olduğu iddia edildi.
Sport Italia'dan Alfredo Pedulla'nın haberine göre Napoli, McTominay'ı kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor.
Haberde Fulham'ın 2 teklifini de reddeden McTominay'ın İtalya Serie A'da oynama arzusu bulunduğundan da bahsedildi.
McTominay için elini çabuk tutmak isteyen Napoli'nin futbolcunun durumunu saat saat takip edeceği belirtildi.
27 yaşındaki İngiliz futbolcu bu sezon Manchester United formasıyla 2 resmi maça çıktı.
38 dakika sahada kalan McTominay, gol ya da asist katkısı üretemedi.21/08/2024 11:28