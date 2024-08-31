Scott McTominay'in transferi resmen açıklandı

Transferde Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de adı anılan Manchester United'ın İskoç futbolcusu Scott McTominay

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31/08/2024

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Scott McTominay'in transferi resmen açıklandı

İtalya Serie A takımı Napoli, İngiliz temsilcisi Manchester United'ın orta saha oyuncusu Scott McTominay'i transfer ettiğini duyurdu.

Manchester United ise Napoli'ye imza atan McTominay için bir veda mesajı yayımladı. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "McTominay, kulüpteki herkes tarafından özlenecek ve İtalya'da kariyerinde yeni bir sayfa açarken ona en iyi dileklerimizle ayrılıyoruz. Serie A'nın en iyi takımı Napoli'de, United'dan eski takım arkadaşı Romelu Lukaku ile yeniden bir araya gelecek ve Antonio Conte'nin rehberliğinde oynayacak. İyi şanslar Scott, elveda ve muhteşem anılar için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

31/08/2024 10:08
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TAGS: Scott McTominay’
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