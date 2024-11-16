Sebastian Szymanski'den kötü haber: Talihsiz sakatlık

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski milli maç öncesi sakatlandı. Szymanski, Portekizle oynanacak müsabaka öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski'den kötü haber. Polonyalı futbolcu, Portekiz maçı öncesi ısınma hareketleri esnasında sakatlandı. UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ile Polonya karşı karşıya geldi. Polonya Milli Takımı'na davet edilen ve Portekiz maçının kadrosunda yer alan Sebastian Szymanski, karşılaşma öncesi talihsiz bir sakatlık yaşadı. Isınma hareketleri sırasında sakatlık yaşayan Szymanski, Portekiz maçı kadrosundan çıkarıldı.