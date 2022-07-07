Sebastien Haller, Dortmund'da

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Sebastien Haller ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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07/07/2022

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Sebastien Haller, Dortmund'da

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli santrfor ile dört yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Haller'in yeni sezonda 9 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Almanya basınında yer alan haberlere göre, Borussia Dortmund, Manchester City'ye transfer olan Norveçli Erling Haaland'ın boşluğunu doldurmayı planladığı Haller için Ajax'a 31 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezon Ajax formasıyla ligde 21 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan Haller, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11 kez ağları sarsmıştı.

07/07/2022 09:14
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TAGS: Sebastien Haller
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