Sebastien Haller'den iyi haber

Testis kanseri nedeniyle futbola ara veren Dortmund'un 28 yaşındaki futbolcusu Sebastien Haller, Ocak ayından itibaren takıma katılması bekleniyor.

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21/12/2022

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Sebastien Haller'den iyi haber

Ajax'ta gösterdiği performansla Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'a transfer olan ancak kanser teşhisi nedeniyle forma giyemeyen Sebastien Haller sahalara dönebilir.

Bild'in haberine göre 28 yaşındaki golcü önce salon çalışmalarına başlayacak ardından takımla çalışmalarına kademeli olarak devam edecek.

18 Temmuz'da testis kanseri teşhisi konulan Haller, 2 kez ameliyat masasına yattı.

Borussia Dortmund sezon başı yaz transfer döneminde Fildişili oyuncuyu 31 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. 

21/12/2022 16:55
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TAGS: Sebastien Haller
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