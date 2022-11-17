Sebebi bilinmiyor

Çin'deki bir koyun sürüsünün ilginç videosu dikkat çekti. Onlarca koyun hep birlikte daire şeklinde dönerken görüntülendi.

Olay, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Baotou'da 4 Kasım'da meydana geldi.

Sadece soyadı açıklanan, hayvanların sahibi Miao, önce birkaç koyunun dönmeye başladığını daha sonra bütün sürünün katıldığını söyledi. Kadın, koyunların 12 gün boyunca daire çizdiğini söyledi. Çiftlikte 34 koyun ağılı olduğu, sadece 13 numaralıdakilerin bu şekilde hareket ettiği açıklandı.

Devlete bağlı gazete People's Daily, koyunların sağlıklı olduğunu ve davranışın nedeninin bilinmediğini kaydetti.

Listeria monocytogenes bakterisiyle kontamine olan gıdaların tüketilmesiyle ortaya çıkan Listeria hastalığının hayvanların daire çizmesine yol açtığı biliniyor. Veterinerler, bozuk yemin bu hastalıkla ilişkili olduğunu söylüyor.

Hastalık sebebiyle beyinde oluşan iltihap, daire şeklinde dönme davranışına sebep oluyor. Hasta hayvanlar felç de geçirebiliyor.

Bu habere tepkiniz:



17/11/2022 20:19