Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

Yumurta rengi söz konusu olduğunda birçok kişinin tercihi vardır. Bazı insanlar kahverengi yumurtaların daha sağlıklı veya daha doğal olduğuna inanırken, diğerleri beyaz yumurtaların daha temiz veya daha lezzetli olduğunu düşünür. Ancak kahverengi ve beyaz yumurtalar arasındaki farklar kabuk renginden daha mı fazladır?

Bu yazıda yumurtaların renklerinin ne anlama geldiğini ve neden farklı renkte olduklarını detaylı bir şekilde açıklıyoruz.

YUMURTALAR FARKLI RENKLERDE OLABİLİR

Tavuk yumurtası farklı renklerde olabilir ve markette genelde hem kahverengi hem de beyaz yumurta bulabilirsiniz. Ancak, birçok insan yumurtaların neden farklı renklere sahip olduğunu bilmiyor.

Cevap oldukça basittir, yumurtanın rengi tavuğun cinsine bağlıdır. Örneğin, Beyaz Ligorin tavuğu beyaz kabuklu yumurtlarken, Plymouth Rocks ve Nick Brown tavukları kahverengi yumurta yumurtlar. Araucana ve Ameraucana gibi bazı tavuk türleri mavi veya mavi-yeşil bile yumurtalar bırakabilir.

Farklı yumurta kabuğu renkleri, tavukların ürettiği pigmentlerden gelir. Kahverengi yumurta kabuklarındaki ana pigment protoporfirin IX olarak adlandırılır. Kana kırmızı rengini veren bileşik olan heme'den yapılmıştır. Mavi yumurta kabuklarında bulunan ana pigment, yine heme'den gelen biliverdin olarak adlandırılır. Bazen morluklara mavi-yeşil bir renk veren aynı pigmenttir.

Yumurta kabuklarının rengi, aynı cins tavuklar arasında, bireysel kuşlar arasındaki genetik baskınlığa bağlı olarak da değişebilir.

Ancak genetik, yumurta rengini belirleyen ana faktör olsa da, diğer faktörler de onu etkileyebilir. Örneğin, kahverengi yumurtlayan tavuklar yaşlandıkça daha büyük ve daha açık renkli yumurtlama eğilimi gösterirler. Tavuğun ortamı, beslenmesi ve stres düzeyi de kabuk rengini bir dereceye kadar etkileyebilir.

HANGİ RENK YUMURTA DAHA SAĞLIKLIDIR?

Genellikle kahverengi yumurtaları tercih eden insanlar, kahverengi yumurtaların beyaz yumurtalardan daha sağlıklı ve daha doğal olduğuna inandıkları için bunu yaparlar. Ancak gerçek şu ki, büyüklükleri, dereceleri veya renkleri ne olursa olsun tüm yumurtalar besinsel olarak çok benzerdir.

Hem kahverengi hem de beyaz yumurtalar sağlıklı besinlerdir. Tipik bir yumurta, tümü 80'den az kaloriye çok sayıda vitamin, mineral ve yüksek kaliteli protein içerir. Ancak bilim insanları, herhangi bir fark olup olmadığını görmek için kahverengi kabuklu yumurtaları beyaz kabuklu yumurtalarla karşılaştırdılar. Birkaç araştırma, kabuk renginin yumurta kalitesini veya bileşimini önemli ölçüde etkilemediğini bulmuştur.

Bu, bir yumurtanın kabuğunun renginin, ne kadar sağlıklı olduğu ile pek ilgisi olmadığı anlamına gelir. Tek gerçek fark, kabuktaki pigmenttir. Bununla birlikte, diğer faktörler bir yumurtanın besin içeriğini etkileyebilir.

Örneğin, tavuğun yetişme ortamı önemli bir etkiye sahip olabilir. Güneşte dolaşmasına izin verilen tavukların yumurtaları, geleneksel olarak yetiştirilen tavukların yumurtalarında bulacağınız D vitamini miktarının 3-4 katı kadar fazlasını içerebilir. Bir tavuğun yediği yemin türü de yumurtalarının besin içeriğini etkileyebilir.

Omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir diyetle beslenen tavuklar, normalden çok daha yüksek seviyelerde omega-3 yağ asitleri içeren yumurtalar üretir. Aynı etki, tavuklar D vitamini açısından zenginleştirilmiş yem yediklerinde D vitamini ile de bulunmuştur.

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12/01/2023 21:06