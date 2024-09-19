“Sebepsiz” çıkan kavgada 2 yaralı, 4 tutuklu

Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nda dün akşam dört kişi, "sebepsiz yere" üç kişiyi darp etti ve birinin dişlerinin, birinin ise el bileğinin kırılmasına sebep oldu. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine dört kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.30 sıralarında, Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nun başlangıç noktasındaki boş alan içerisinde, E.Ş.(E-29), Z.B.B.(E-21), N.B.(E-18) ve O.S.(E-23), herhangi bir sebep olmadığı halde R.A.(E-33), E.M.(E-22) ve S.B.’yi (E-22) ciddi şekilde darp etti. Kavgada, R.A.’nın protez dişleri ile E.M.’nin sol el bileği kırılırken, Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine E.Ş.(E-29), Z.B.B.(E-21), N.B.(E-18) ve O.S.(E-23) tespit edilerek tutuklandı.