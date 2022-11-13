Sebze-meyve analizlerinde bu hafta tüm ürünler temiz...

ads ads ads ads
13/11/2022

ads
Sebze-meyve analizlerinde bu hafta tüm ürünler temiz...

Tarım Dairesi 4-10 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerde 33 numunede 33 numunenin temiz kategorisinde değerlendirildiği denetimlerde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürüne rastlanmadı.

Yerli ürünlerden 18 numunede 18 numune temiz kategorisinde değerlendirildi ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.

13/11/2022 14:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Gıda analiz, sebze, meyve, tarım bakanlığı,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.