Seçim bitince dertler bitmeyecek. Yüksek faiz ve döviz artışı devam edecek

Karanlık ve soğuk bir gecenin sabahına uyandık. Peki geleceği aydınlık görebiliyor musunuz? 4 gün sonra “gelecek” için oy kullanacağız. Nasıl aydınlık olacak bu gelecek? Ya da daha direk sorayım: Bu toplum, oluşan nüfus yapısı aydınlık bir gelecek istiyor mu?

İktidar olanaklarının çıkar odaklarına sunulması üzerinden bir yapı oluşturuldu. Üreten, emeğini ortaya koyan, bu topraklara yatırım yapan, bu topraklarda istihdam sağlayan bir çok insan, bir gecede servetini yitirdi, işini kaybetti

Özel sektör, üvey evlat falan da değil. Üvey olsa, insan kendine bir soru sorar, bir vicdan yapar. Bizim ülkemizde, “maaş ödemeye endeksli” kamu yapısı içerisinde, özel sektör diye bir kavram yok. Ne iş yeri kapanması umurunda iktidarın, ne de insanların işsiz kalması

Sürekli olarak personel durduruyor özel işletmeler… Neden? Herkes mi zengin? “Bu gadar zaman gazandılar, şimdi da ödesinler” yaklaşımı hakim… Nerede? Özellikle tüm ülkeyi zengin zanneden, iktidarların ekonomi- maliye yönetimine çöreklenmiş çevrelerde

Pandemi nedeniyle işletmeler 1 yıl boyunca kapalı kaldı, para kazanamadı. Onca özel sektör çalışanına devlet ne yaptı? Dönüp baktı mi? İşletmelerin yanında oldu mu? Aradı biraz destek versin, bugün sosyal sigorta sistemi çöktü. Maaş ödeyemiyor, fonları sıfırlandı

Kirasını ödeyemeyen, banka taksitlerinde zorlanan, TL döviz faizi, yüksek döviz enflasyon etkisi altında ezilen onbinlerce insan var. Çoğu esnaf. Hani devlet babamızdı? Hani devlet herkese babaydı? Kimin babası bu devlet? Benim değil mesela. Hangimizin babası bu devlet?

Esnafa deniyor ki, “borç al”… E daha ne kadar. Zaten pandemide aldı, “piyasa şahlanacak, KKTC ekonomisi canlanacak” vaatlerinize kandı. Şimdi borcu anca ödüyor. Faiz düşmemiş, döviz yükselmiş, halen “borç al” deniyor. Borcu borçla mu kapatacak esnaf?

İflaslar demiyorum ama, işletmeler bir bir küçülme yoluna gidiyor. Son dönemlerde aldığım en çok şikayet de bu. “Abi işten atıldık…” İşçiye mi yanarsın, küçük işletmelerin düştüğü duruma mı yanarsın? Zerre vicdanın varsa, ikisine de ağlarsın…

Kamu çalışanları, kamu kurumları ve belediye çalışanlar, yüzde 37.26’lık artışla koruma altına alındı. Ama, asgari ücret 7 bin TL yapılarak, özel sektör çalışanları ateşe atıldı. Özel sektördeki işletmeler de öyle. Piyasada bir canlanma var da biz mi görmüyoruz?

Asgari ücret artışını açıklayan hükümet, özel sektörü ayakta tutacak hiçbir adım atmadı. “Formül cebimde” gibi bir yaklaşımla, özel sektörü belirsizliğe attı. Çünkü, sadece maaş gideri artmadı özel sektörde, kira, stopaj, döviz nedeniyle hammadde, enerji giderleri de arttı.

Pandemiyle alakalı yakıcı, yıkıcı sorunlar devam ediyor. Yeni yıl ve Ocak ayı, geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 civarında bir ciro kaybı ile devam ediyor. Şu anda ekonomik veriler, geçtiğimiz yıldan daha kötü. Kısacası, boş lafla seçim sürecinin sonuna geldik. 24 Ocak sabahı, dağ gibi sorunlar yiğitleri bekliyor

Dün, 4 vatandaşımız covid 19 nedeniyle yaşama veda etti. 700- 800 arası vaka çıkmaya devam ediyor. Aşı konusunda ciddi bir belirsizlik var, sağlık bakanlığı ortada yok. Dört tabut çıtı dün pandemiden, 4 köyde şirolarla mezar kazıldı, aileler uzaktan baktı

8.45’de yayındayız. Seçim var ya da yok, Ali- Veli, kırılır ya da kırılmaz, doğruları söylemeye devam edeceğiz. Seçim bitince, derdin bitmeyeceğini bilecek kadar süreci okuyabiliyoruz. Aksine, yağmur gibi zam yağacak, lapa lapa zam yağacak. Günaydın…

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19/01/2022 08:42