Seçim Derdi, Sağlığımızı da Geçimimizi de Tehdit Ediyor, Ayıptır, Yazıktır

Ciddi bir kaos ve belirsizlik içerisinde ilerliyoruz. Vaka sayısı 1000'i bir geçe, vatandaş olarak belirsizliği, organizasyon bozukluğunu daha çok hissediyorsunuz. Kaosu çözmesi gerekenler, "Rahat olun, sorun yok" diyorsa, esas problem burada başlıyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin açıklamaları güven vermiyor. Başbakan, seçim derdinde, vatandaş ise hem sağlıkla ilgili endişeler yaşıyor, hem de geçim derdinde. Panik havasının kimseye bir faydası yok. Ortada büyük bir kaos var, normalleştiremeyiz

Omicron varyantının etkilerinin az olması tek başına yeterli değil. Çok sayıda insana bulaşıyor. Şöyle düşünün, dün 18.00 itibarı ile acil durum hastanesine yatış, 1 kişiydi. Bu sayı gece yarısına doğru 20'yi aştı. Çok sayıda insana bulaşıyor, bu da yatış rakamlarını artıracak

Bir süre sonra acil durum hastanesi ve orada kurulu doktor- hemşire- malzeme- ilaç gücü yeterli olmayacak. Bu günleri öngörmemek, "sorun yok, 15 güne geçecek" demek aslında sorunu büyütmeden başka bir şey değil.

Sorun bellidir. Çok sayıda insan bulaş oluyor. Yaşlılar ve yan hastalığı olanlar acil durum hastanesine ulaşmakta zorlanıyor. Halen daha "size kod gelmesi lazım tedavi olabilmeniz için" gibi, saçma, hastayı kapıdan çeviren bir uygulama kabul edilemez

Test sonuçları ile ilgili de ciddi bir güvensizlik başlıyor. Özelde negatif çıkan bir kişi, devletin yaptığı testte pozitif çıkabiliyor. Zaman zaman tam tersi oluyor. Bu kaos ve belirsizlik nasıl aşılacak? Hangi otorite bu düzenlemeyi yapacak?

Otoritesizlik hayatın her alanına yayılıyor. Özel okullar eğitime dolaylı olarak ara veriyor. Vakalar, temaslılar derken, gözler devlet okullarında. Özel okulların kararına bakan devlet okulları da bu kaos ortamında bir karar bekliyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ilk ve orta dereceli okullarda uzaktan eğitime geçilmesini istedi. Hatta "geçtik" yollu açıklamalar yaptı. sonuç? Özel okullar uzaktan eğitime geçince "kedi" gibi açıklama yapan devlet erkanı, sendikalara "aslan" kesildi

Aslında, yaşananların tamamı, bir turnusol kağıdı. Otorite olmadığını, kimin neyi yönettiğini, kimin kimler tarafından yönetildiğini bu dönemlerde daha iyi görüyoruz ama hem sağlığımızdan, hem de geleceğimizden çalındığını da görüyoruz

Durduğum aşama şudur: SEÇİMİNİZ BATSIN... Yapılması gerekeni günlerdir ısrarla söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Yeni bir evreye girdik, bu yeni evreyi, "15 güne geçer" hurafesi ile değil, bilimle yönetmek zorundayız

Başbakan Faiz Sucuoğlu, "Ben başbakanım sağlık bakanı değil" rahatlığı ile hareket edemez, etmemeli. Ben her gün, "Ali Pilli'ye oy verin" demeye hazırım. Yeter ki, bu seçim saçmalığını bir kenara bıraksın ve krizi yönetecek iradeyi ortaya koysun

Defa defadır UBP bizleri seçim krizine kurban ediyor. Ülkenin en büyük partisi, yine öyle. Tabandan güç almayan, ülke halkını düşünmeyen bir anlayış yeniden iktidar olsa ne olur, tek başına iktidar olsa ne olur. Kriz var. Yönetecek misiniz?

Test karmaşası, güvensizlik, insanlara ulaşamayan bir 1102, insanların ulaşamadığı, ne yapacağını bilmeden yollara düştüğü bir ortam, kalabalık seçim toplantıları, bitmeyen bir kaos, kaoslar karşısında kaplumbağa gibi içine kapanan bir sağlık bakanı...

Seçime odaklanan bir kabine, seçim çalışmalarına başçılık ederken, memleket sorunlarını unutan bir başbakanlık yapısı. Halkın hak ettiği bu değil. Dün 1001, bugün 1300 olacak. Test- pozitif oranı yüzde 5 ne demek en iyi sağlıkçılar bilir, yazık

8.45'de "pozitif" bir şekilde yayındayız. Bu kriz bizim. "Seçimi de yaparız, krizi de yönetiriz" anlayışına ihtiyacımız var. "En kalabalık biziz" mantığı ile halen salon toplantıları devam edemez. Yüksek Seçim Kurulu sandık görevlisi bulamayacak durumda

Bu habere tepkiniz:



07/01/2022 07:56