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Seçim günü Pakistan'da intihar saldırısı: En az 28 ölü, çok sayıda yaralı var

Pakistan'da 105 milyonu aşkın seçmen bugün sandık başına gidiyor

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25/07/2018

Seçim günü Pakistan'da intihar saldırısı: En az 28 ölü, çok sayıda yaralı var

Pakistan'da 105 milyonu aşkın seçmen  ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için oy kullanmaya başladı. Pakistan'ın batısındaki Ketta kentinde bir oy kullanma merkezi dışında meydana gelen patlamada 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda en az 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, polis, Belucistan'ın başkenti Kuetta'da intihar saldırısı düzenlemek üzere oy kullanma merkezine girmek isteyen bir kişinin, güvenlik görevlileri tarafından engellenince üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini bildirdi. Seçmenlerin oluşturduğu uzun kuyruk yakınında düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kuetta Emniyet Müdürü Abdülrezzak Çeema, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenlerden 5'inin polis memuru olduğunu söyledi. 

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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TAGS: pakistan, intihar saldırısı
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